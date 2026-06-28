Seúl anunciará hoy tres megaproyectos centrados en chips, IA física y centros de datos

La presentación pública de los tres megaproyectos para "el gran salto" de Corea del Sur será presidida por el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, a las 14:00 hora local (5:00 GMT), en Seúl.

El acto contará con la presencia del presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, y de Chey Tae-won, jefe del Grupo SK, matriz de SK hynix, las dos empresas de mayor capitalización en el mercado surcoreano.

Se espera que el evento incluya detalles sobre un segundo clúster de semiconductores fuera del área capitalina con inversiones de Samsung Electronics, el mayor productor de chips de memoria del mundo, y SK hynix, proveedor clave de memorias HBM a NVIDIA.

Actualmente se encuentra en construcción en Yongin, al sur de Seúl, el primer megaclúster donde se fabricarán productos para chips de ambas firmas.

El diario Maeil Business Newspaper informó la semana pasada, sin citar fuentes, que Samsung prepara inversiones por mil billones de wones (unos 650.000 millones de dólares) durante la próxima década.

Ante expectativas de que las inversiones se dirijan principalmente al suroeste del país, incluida la región de Honam, que abarca Gwangju y Jeolla del Sur, la oposición conservadora ha criticado el plan como una medida políticamente motivada, al apuntar que tales regiones votaron ampliamente por Lee en las presidenciales.

La agencia de noticias Yonhap, sin embargo, señaló que las provincias centrales de Chungcheong, y las provincias de Gyeongsang, en el sureste, también podrían albergar proyectos, en línea con la política de desarrollo regional equilibrada de Lee.