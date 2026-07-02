Samsung y SK hynix construirán plantas de chips y empaquetado como parte de megaproyectos

El plan de inversión en la región de Chungcheong fue detallado este jueves durante un evento televisado en la ciudad de Asan, encabezado por el presidente, Lee Jae-myung, y con la participación de directivos de Samsung, SK hynix y Celltrion.

La región incluye las provincias de Chungcheong del Norte y del Sur y las ciudades de Daejeon y Sejong.

El ministro de Industria surcoreano, Kim Jung-kwan, afirmó durante el acto que las inversiones en la región suman 392 billones de wones, incluidos 156 billones de wones (100.434 millones de dólares) en semiconductores y 150 billones de wones en centros de datos de inteligencia artificial (IA).

El jefe de Samsung Display, Lee Cheong, que presentó las inversiones del conglomerado en general, dijo que Samsung Electronics invertirá 56 billones de wones (38.284 millones de dólares) en una fábrica de memorias de alto ancho de banda (HBM) e instalaciones de empaquetado.

La compañía dijo el lunes en un comunicado que tal inversión estaría destinada a la ciudad de Cheonan y el distrito especial de Onyang, en la provincia de Chungcheong del Sur.

El director ejecutivo de SK hynix, Kwak Noh-jung, por su parte, anunció que destinará 100 billones de wones (64.832 millones de dólares) al sector en la región, de los cuales 80 billones de wones (51.519 millones de dólares) irán a una nueva fábrica de memorias NAND en la ciudad de Cheongju, que comenzará a construirse el próximo año y tiene previsto iniciar operaciones en el primer semestre de 2029.

También señaló un desembolso de 20 billones de wones (12.880 millones de dólares) para instalaciones de empaquetado avanzado, incluida la planta P&T7, cuya finalización está prevista para finales de 2027.

El paquete regional contempla además 150 billones de wones (96.561 millones de dólares) de otras empresas para un centro de datos de IA en Chungcheong, otro de los pilares de los megaproyectos del Gobierno.

La inversión regional incluye además proyectos de Samsung Display en pantallas OLED y de nueva generación, instalaciones de sustratos avanzados de encapsulado para servidores de IA de Samsung Electro-Mechanics, una fábrica de baterías de Samsung SDI y una planta de la biofarmacéutica Celltrion.

El anuncio se produce después de que el Gobierno surcoreano presentara el lunes tres megaproyectos industriales en semiconductores, inteligencia artificial (IA) física y centros de datos de IA, valorados en al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares).