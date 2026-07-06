Uruguay inicia capacitación de policías para el uso de vehículos blindados en patrullajes

Según el Ministerio del Interior, en una primera etapa se capacitará a personal de la Guardia Nacional Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales y la Jefatura de Policía de Montevideo para la conducción de vehículos Cóndor.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio para el préstamo de hasta doce vehículos blindados para operaciones de patrullaje.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se hizo presente en el inicio de los cursos, en el departamento (provincia) de Florida, y explicó en rueda de prensa que "como son vehículos de tipo militar que están diseñados para actividades de patrullaje militar, la policía tiene que tener los cursos de capacitación para el manejo y la correcta conducción".

Detalló que estos vehículos "van a estar a demanda" y que, en principio, se utilizarán "para patrullajes e intervenciones en los distintos territorios y zonas más complejas del departamento de Montevideo".

Al ser consultado sobre los barrios en que serán utilizados, dijo que se necesitarán en operativos "que cubren varias zonas" de la capital, pero evitó entrar en detalles para "guardar la reserva" de las investigaciones.

Esta medida nació con el fin de "redoblar el combate contra el crimen organizado", en palabras del presidente Yamandú Orsi.

La medida había sido cuestionada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, pero finalmente fue refrendada por todo el gabinete.