Polonia condena a siete y tres años de cárcel a dos rusos por espionaje y sabotaje

En declaraciones a medios polacos como la televisión pública TVP, la jueza Ewelina Pałgan-Witek anunció que Igor R. fue declarado culpable de actuar en nombre del FSB y de "poner en riesgo la vida y bienes de gran valor mediante ataques con explosivos".

El fiscal Krzysztof Kuk declaró estar "totalmente de acuerdo con el veredicto emitido en este caso": "El tribunal coincidió con los argumentos de la Fiscalía", añadió.

A Igor R. se le impuso una pena de siete años por "espionaje y causar un peligro inminente con el uso de explosivos", mientras que Irina R. fue condenada a tres años "por complicidad en actividades de inteligencia" para un país extranjero.

La defensa de Irina R. indicó que evaluará una posible apelación.

La pareja, que tenía estatus de refugiados en Polonia y cursaba estudios en la Universidad de Silesia, en el suroeste de Polonia, fue detenida en julio de 2024.

Los investigadores determinaron que, entre febrero y agosto de 2022, Igor R. recopiló "información comprometedora sobre activistas de la oposición rusa" residentes en Polonia y las instituciones que los apoyaban.

Según la Fiscalía, Igor entregó estos datos en un dispositivo digital a su esposa, quien tomó medidas en Rusia para transferir datos cifrados al FSB, "incluyendo el envío de un paquete a través de un casillero postal e intentando contactar con agentes del FSB".

Además, Igor R. fue vinculado con el envío de un paquete bomba en julio de 2024, el cual contenía "nitroglicerina y detonadores de uso militar".

Expertos forenses determinaron que el artefacto, hallado en un almacén de mensajería, era una bomba de carga hueca capaz de causar daños estructurales significativos.

La vista se llevó a cabo a puerta cerrada por motivos de "seguridad nacional".