La UE sanciona a la red social rusa VK y a otras empresas por vigilancia represiva

Entre los sancionados figura VK Company (VKontakte) y su filial Communication Platform, responsables de la aplicación Max App, supervisada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y preinstalada en todos los móviles vendidos en Rusia, que incluye funciones de vigilancia contra usuarios críticos con la guerra en Ucrania, según el texto.

También fueron sancionadas Citadel, VAS Experts y Norsi-Trans, empresas que fabrican y venden tecnología para el sistema SORM, usado para monitorizar llamadas, correos, mensajes y redes sociales de periodistas, opositores y ciudadanos comunes.

Con esta lista, ya son 98 personas y siete entidades sancionadas bajo este régimen, vigente desde marzo de 2024 tras la muerte del opositor Alexéi Navalni, que conlleva congelación de activos, prohibición de suministro de fondos y veto de entrada a la UE.

La UE ya anunció esta mañana, bajo el régimen de ciberseguridad, sanciones contra nueve personas y cuatro entidades, entre ellas oficiales de inteligencia del GRU (los servicios de inteligencia militar rusos), acusados de contribuir a la creación de un "ecosistema cibernético malicioso".

Se espera que se aprueben cerca de 250 listados nuevos durante la jornada, según adelantó la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas.

En paralelo, la Unión Europea y Ucrania reclamaron este lunes a Rusia y Bielorrusia el retorno "inmediato, seguro e incondicional" de todos los civiles ucranianos detenidos arbitrariamente, deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza, incluidos menores.

En una declaración conjunta, ambas partes condenaron además la "negativa sistemática" de Rusia a confirmar la identidad, ubicación y destino de los ucranianos retenidos o dados por desaparecidos y pidieron a todos los Estados intensificar la presión coordinada sobre Moscú para que cumpla con sus obligaciones "sin más demora".

Reclamaron también que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a todos los lugares donde se retiene a prisioneros de guerra y detenidos civiles ucranianos, conforme a los Convenios de Ginebra.

La declaración, firmada por la alta representante de la UE en nombre del bloque y por Ucrania, se produjo tras un desayuno de trabajo sobre la detención de civiles ucranianos en territorio ruso, celebrado al margen de la reunión ministerial con el titular de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, y representantes de la sociedad civil, entre ellos la premio nobel de la paz Oleksandra Matviichuk y el periodista Maksim Butkevich , liberado en un intercambio de prisioneros con Rusia en octubre de 2024.

Según la ministra de Exteriores irlandesa, Helen McEntee, que ejerce la presidencia de turno del Consejo, el objetivo del encuentro era acordar una vía de trabajo conjunta para identificar a los civiles detenidos, apoyar su liberación y garantizar que los responsables rindan cuentas.

Según la UE y Ucrania, entre los detenidos figuran cargos locales, periodistas, activistas, voluntarios y líderes religiosos, sometidos a procesos "con motivación política" y condiciones de detención "inhumanas".

Ambas partes alentaron nuevos esfuerzos dentro del Consejo de Europa para poner en marcha el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania y la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania.