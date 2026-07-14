Fiscal mexicano a cargo de la investigación a gobernador de Sinaloa abandona el puesto

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la FGR no ha ofrecido más detalles sobre la renuncia del funcionario que ocupó el puesto desde el pasado 2 de enero en el que también fungió como vocero de la dependencia encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Lara, quien asumió el cargo durante seis meses, lideró el departamento encargado de investigar las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, entre ellos Rocha Moya.

Un caso sobre el que la FGR ha reiterado que EE.UU. no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente del funcionario.

Incluso, en este mismo tema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que las solicitudes de extradición de Rocha Moya por parte del país vecino son un acto de “injerencia” e intervencionismo.

La renuncia de Lara también ocurre después de que Sheinbaum solicitó a la FGR dar a conocer nuevos detalles sobre la detención del líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, y su traslado a Estados Unidos, ocurrido hace dos años en medio de una traición que desencadenó la actual crisis de violencia en el estado.

"Es muy importante que la Fiscalía General de la República dé toda la información de cómo fue que se detuvo esta persona (Zambada)", sentenció la mandataria durante su conferencia matutina.

La Fiscalía no ha revelado el nombre de la persona que sustituirá a Lara, quien, antes de convertirse en una de las figuras clave del equipo de Godoy se desempeñó como vocero al interior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.