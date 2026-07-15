Peña recibe a ministro de Defensa brasileño para reforzar lucha contra crimen organizado

Así lo informó el ministro paraguayo de Defensa, Óscar González, durante una conferencia de prensa ofrecida en la residencia presidencial, ubicada en Asunción.

"Vamos a trabajar aún más, con más énfasis aún, porque tenemos enemigos comunes. El crimen transnacional, el terrorismo son flagelos que debemos enfrentar coordinadamente", dijo González.

El ministro destacó, además, que la conversación entre Peña y Múcio, en la que se repasó la agenda bilateral, fue "muy fructífera, sobre todo muy amistosa".

"Somos más que amigos, somos socios. Brasil no tiene una alianza de defensa tan estrecha con ningún otro país suramericano como con Paraguay", aseguró, por su parte, Múcio Monteiro, en la conferencia de prensa.

Múcio agradeció el trabajo conjunto entre las fuerzas militares de ambos países, al tiempo que expresó el interés de Brasil "en fortalecer esta relación".

"Vine aquí para fomentar este respeto mutuo, esta alianza que no tiene defectos", añadió el titular de Defensa brasileño.

Paraguay y Brasil comparten 929 kilómetros de frontera fluvial y 438 km de frontera seca.

Uno de los puntos donde se ha concentrado el trabajo de ambas fuerzas de seguridad es en la denominada Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, una región vigilada desde hace décadas por organismos nacionales e internacionales debido a los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.