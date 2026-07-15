Trump critica la decisión de Nueva York de congelar la construcción de centros de datos

"Por motivos políticos, la gobernadora Kathy Hochul ha cancelado todos los proyectos de centros de datos que estaban en construcción o previstos para el estado de Nueva York. Ahora, estados como Alabama, Florida, Texas, Arizona y muchos otros compiten por atraer a estas empresas. Tanto los impuestos como los empleos que generan equivalen a 'oro líquido'", escribió Trump en su red Truth Social.

"El estado de Nueva York ha tomado una decisión nefasta: todos estos ingresos y beneficios fluirán hacia estados republicanos, y algunos demócratas, donde los centros de datos son vistos como fuentes de gran rentabilidad, gracias a impuestos más bajos y a la creación de empleos en cifras récord", añade el mensaje de Trump.

El martes la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva que establece la primera moratoria de Estados Unidos para la construcción de nuevos centros de datos a gran escala, un movimiento que busca frenar el masivo consumo energético y de agua provocado por el rápido avance de la inteligencia artificial (IA).

La pausa temporal, que se mantendrá vigente por un periodo de hasta un año, suspenderá la emisión de permisos ambientales estatales mientras Nueva York desarrolla un marco regulatorio integral destinado a proteger la red eléctrica, el medio ambiente y los bolsillos de los consumidores frente a los altos costos de los servicios públicos.

Trump argumenta en su mensaje de hoy que los centros de datos "deben costear su propio suministro de agua y electricidad, y cualquier excedente revierte en el estado y en la comunidad local", una afirmación que es más voluntad política que realidad, ya que no existe ninguna norma federal que estipule explícitamente esta máxima.

Su Gobierno ha defendido establecer una legislación federal al respecto que incluya también mecanismos para que prevalezca sobre normativas estatales, pero ninguna iniciativa ha logrado de momento prosperar en el Congreso.

"Los centros de datos representan uno de los principales motores de empleo para el futuro", subrayó hoy el mandatario, que aseguró que "Nueva York debería cambiar su política, ¡inmediatamente!".

"¡No se debe permitir que los demócratas de la izquierda radical hagan que perdamos centros de datos, inteligencia artificial y toda esta increíble tecnología nueva en favor de China y otros países!", concluyó.