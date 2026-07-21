Detienen a un hombre con más de tres toneladas de metanfetaminas en el norte de México

El individuo, que conducía un tractocamión acoplado a una caja seca, fue arrestado en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, donde le marcaron el alto tras detectar que circulaba por encima de la velocidad permitida e invadía el carril contrario, según explicó la SSPC en un comunicado.

De acuerdo a la documentación que tenía, el vehículo se dirigía a la ciudad de Tijuana, fronteriza con EE.UU., en el estado de Baja California.

En la inspección al tractocamión los agentes de seguridad hallaron 60 costales con recipientes de plástico con metanfetamina, con un peso de más de 3.000 kilos y que "estaban ocultos entre bultos de alimento para ganado".

"Por estos hechos, al hombre, de 49 años de edad, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso", explicó la dependencia gubernamental.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, publicó un video en X de la mercancía incautada y aseguró que gracias al trabajo de las autoridades "millones de dosis ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales".

El norte de México representa un lugar estratégico para los grupos dedicados al narcotráfico dado su proximidad con los territorios más sureños de EE.UU.

El Ejecutivo mexicano encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha intensificado las labores de vigilancia y control para impedir el tráfico de estupefacientes, con un despliegue militar en varios estados del país y un reforzamiento de las capacidades de las agencias de seguridad.

Esta estrategia federal se produce en un contexto marcado por el aumento las tensiones con Washington, quien presiona al país vecino en la lucha contra el narcotráfico.

Desde su llegada al poder, en octubre de 2024, Sheinbaum ha insistido en defender la cooperación con la Casa Blanca en materia de seguridad sin "subordinación" y en el marco del respeto a la soberanía nacional.