China desarrolla su alternativa a maquinaria extranjera para fabricar chips, según medio

De acuerdo con ese portal, que cita a fuentes anónimas, un fabricante en la megalópolis oriental china de Shanghái (este), cuya identidad no ha trascendido más allá de que cuenta con apoyo estatal, ha empezado a producir ya las máquinas y tiene previsto entregarlas este mismo año a importantes productores locales de chips como SMIC, Hua Hong y CXMT, la cual protagonizó ayer mismo una sonada salida a bolsa.

La prensa oficial china hizo eco de la noticia, al subrayar que ASML cayó más de un 7 % en bolsa tras su publicación, tendencia que siguieron también otros fabricantes de maquinaria estadounidenses como Applied Materials (-3,61 %), Lam Research (-4,46 %) o KLA Corporation (-3,4 %).

El terremoto bursátil afectó igualmente a destacados productores de chips del país norteamericano como AMD (-5,17 %) o Micron (-2,25 %).

A pesar de que esto supone un salto importante para las capacidades de China en un sector considerado como clave para los planes de autosuficiencia de Pekín, dada su dependencia de terceros países, ASML todavía conserva ventajas dado que su nuevo rival local aún estaría por detrás en términos de fiabilidad y rendimiento, y necesitaría más pruebas antes de poder producirlo a gran escala.

Además, el gigante asiático tiene vetado el acceso a la maquinaria EUV, todavía más avanzada que la DUV, que sigue siendo monopolio de la firma neerlandesa, aunque algunas informaciones apuntan a que China estaría ya desarrollando una alternativa propia, aún en la fase de prototipo, de la mano de un grupo de antiguos ingenieros de ASML.

De hecho, a mediados del mes pasado, Bloomberg reveló que las autoridades de EE.UU. habrían alertado a ASML por la posibilidad de que una de sus máquinas EUV hubiera llegado a China pese a los controles impuestos por Washington, con el respaldo de los Países Bajos, aunque la compañía descartó que eso pudiera suceder sin su conocimiento.

En cualquier caso, el rotativo estatal China Daily califica la noticia como "la señal más reciente de que los planes de China para (lograr) la autosuficiencia en maquinaria de fabricación de chips están dando sus frutos", y celebra que provocara "un vuelco inmediato de la confianza en Wall Street".

El diario subraya que las restricciones impuestas por Washington y sus aliados al acceso chino a tecnologías avanzadas ha supuesto un estímulo para el país asiático, centrado ahora en desarrollar sus propias alternativas para reducir su dependencia de los proveedores extranjeros, algo que también se ha traducido en el surgimiento de campeones locales que buscan plantar cara a los gigantes estadounidenses de sus respectivos sectores.

China Daily cita como ejemplo de lo anterior a los chips para inteligencia artificial (IA) Ascend, desarrollados por Huawei, como rival de Nvidia; a los fabricantes de semiconductores CXMT o YMTC, frente a Sandisk o la mencionada Micron; o a modelos de IA como Kimi (Moonshot), Qwen (Alibaba) o DeepSeek, alternativas locales a los chatbots ChatGPT, de OpenAI, o Claude, de Anthropic.