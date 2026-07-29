Telefónica redujo sus pérdidas un 75 % en el primer semestre de este año

Sin contar los negocios vendidos en Hispanoamérica, la operadora de telecomunicaciones ganó hasta junio 954 millones de euros (1.087 millones de dólares), un 21 % menos, afectada por una provisión de 265 millones de euros (300 millones de dólares) para cubrir la anunciada reestructuración de empleo en Alemania.

Telefónica ingresó 16.392 millones de euros en el semestre (18.686 millones de dólares), un 1,7 % más, informó este miércoles la empresa.

Su deuda financiera neta cayó un 8,4 %, hasta los 25.278 millones de euros (28.816 millones de dólares), debido a desinversiones financieras netas por valor de 2.614 millones de euros (30.340 millones de dólares), entre las que se encuentran las de Colombia y Chile.

La operadora tiene prácticamente completada su salida de Hispanoamérica tras acordar la venta de la filial en México, que está sujeta a ciertas condiciones de cierre.

El único gran activo que le queda en la región es el de Venezuela.

Telefónica ingresó 6.513 millones hasta junio en España (7.425 millones de dólares), un 2,5 % más que en 2025; en Brasil, 5.195 millones de euros (5.922 millones de dólares), un 12,5 % más; mientras que cayó en Alemania un 9,8 %, hasta los 3.693 millones de euros (4.210 millones de dólares).

En Brasil, el ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado creció un 15,1 %, hasta los 2.215 millones de euros (2.525 millones de dólares).