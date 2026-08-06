El objetivo del dron hallado en Leipzig era un avión cargado de munición, según medios

Las cadenas regionales públicas WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung publicaron este jueves, un día después de que fuera hallado el dron, que el avión de Aerolíneas Antonov había llegado poco antes de Francia y estaba cargado de municiones militares.

El dron fue descubierto por un empleado poco antes de la medianoche del martes al miércoles cuando flotaba a escasa altura entre dos aviones ucranianos y según informaciones preliminares estaba equipado con una carga del material explosivo Semtex.

De acuerdo con el informe filtrado, los sensores antidrones con los que está equipado el aeropuerto de Leipzig no pudieron detectar al aparato volador, en línea con las declaraciones del ministro del Interior, Alexander Dobrindt, que dijo el miércoles que éste estaba diseñado deliberadamente para evadir las defensas.

El documento policial alude también a la posibilidad todavía por confirmar de que estuviera presente un segundo dron, en vista de que un avión de transporte de la empresa DHL que iba a aterrizar tuvo que volver a remontar debido al cierre de la pista por motivos de seguridad chocó en el aire con un objeto desconocido.

Así, revela que el avión de DHL, que transportaba "mercancías peligrosas" y que logró aterrizar después con desperfectos leves en Hannover (centro), colisionó a una velocidad de 500 kilómetros por hora con un objeto que, según los análisis realizados hasta ahora, no era un pájaro.

El aeropuerto de Leipzig es un importante nodo de logística civil y militar a nivel europeo y también es empleado por Ucrania desde el inicio de la invasión rusa para el transporte de material cedido por sus aliados.