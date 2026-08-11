Ninguna empresa se presentó para competir en una licitación de telefonía celular en Panamá

Este martes se celebró el acto público de recepción de las solicitudes de precalificación pero "no recibimos ninguna propuesta", declaró el director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo.

El funcionario agregó que "lo que procede ahora es la revisión" de los términos del proceso y "determinar si convocamos a un segundo llamado de precalificación en busca de ese tercer operador de telefonía móvil celular en Panamá".

Este proceso fue lanzado el pasado 9 de junio con la etapa de divulgación de los criterios de precalificación, este 11 de agosto se recibirían los documentos de las empresas interesadas y el 1 de diciembre próximo se abrirían los sobres para adjudicar la licitación.

"La concesión para el Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 contempla la prestación del servicio a nivel nacional en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del consumo de datos y la demanda de servicios de telecomunicaciones de mayor capacidad", indicó este martes la ASEP.

El proceso también "adquiere relevancia por la disponibilidad de espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles de nueva generación, un recurso estratégico para el desarrollo de infraestructura, la innovación tecnológica y la expansión de la conectividad", añadió.

Según las estadísticas de la ASEP correspondientes a 2025, Panamá registra una penetración celular del 111 % con más de cinco millones de líneas activas, de las cuales cuatro millones (79 %) corresponden al sector de prepago y un millón (21 %) al de pospago.

En marzo pasado, la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, dijo en una conferencia de prensa que la licitación pretende diversificar la oferta, dado que actualmente solo hay dos operadores de telefonía celular en Panamá.

En 2022 se concretó la fusión Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP) -una empresa mixta subsidiaria de Liberty Latin America LTD- y Claro Panamá -de América Móvil SAB de C.V.-, una transacción que involucró unos 200 millones de dólares, lo que dejó el mercado panameño con solo tres operadores: Más Móvil (C & W), Tigo y Digicel.

Ante ese escenario, Digicel Panamá, filial del Digicel Group, solicitó su liquidación voluntaria, que fue autorizada en marzo de 2022 por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), y la empresa cerró operaciones en marzo de 2024 tras quedar desierta la licitación para explotar este servicio que había sido abierta en enero de 2023 por la ASEP.