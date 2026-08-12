EE.UU. abre licitaciones del programa piloto con Panamá para cadenas de suministro para IA

Washington busca adjudicar hasta tres acuerdos de cooperación de asistencia financiera valorados de 1 a 50 millones de dólares y abre un plazo de presentación con fecha límite el 20 de agosto, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Las adjudicatarias deberán codesarrollar y operar una plataforma que ejecute funciones de acreditación y trazabilidad de las mercancías, lo que incluye garantizar parámetros de seguridad y verificar procedencias, o implemente la coordinación con aduanas, puertos y operadores logísticos de Panamá.

La intención de crear una plataforma de trazabilidad para la cadena de IA ya se anunció en la cumbre Pax Silica, la iniciativa del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, para blindar cadenas de suministro para tecnologías clave, celebrada el 25 y 26 de junio.

Ahora, el Departamento de Estado ha comenzado a definir de manera más concreta el proyecto piloto a nivel operativo para "agilizar el transporte de semiconductores, infraestructura de IA, minerales críticos y productos relacionados entre los países y economías socias de Pax Silica".

También establece en el comunicado que el programa, que podría ampliarse en el futuro a otros ámbitos geográficos, se llevará a cabo en colaboración directa "con las autoridades portuarias y aduaneras de Panamá".

Hasta la fecha, 25 países y regiones (incluidas EE.UU., la Unión Europea y países de Latinoamérica, Europa y Asia) se han unido a Pax Silica.