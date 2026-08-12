Embajador de EE.UU. destaca "diálogo productivo" con empresa argentina clienta de Huawei

Lamelas publicó en sus redes sociales: "Recibí hoy en el Palacio Bosch (sede de la embajada) a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén (provincia argentina), la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos".

La cooperativa divulgó la reunión en su cuenta de X, de la que dijo que participaron sus principales autoridades así como consejeros políticos y económicos de Lamelas.

CALF subrayó que ambas partes coincidieron "en la importancia de mantener el diálogo por los canales institucionales", en referencia a la denuncia que la empresa había hecho pública la semana pasada.

La denuncia se da a partir de que uno de sus gerentes recibió un mensaje de texto de un funcionario estadounidense, en el que le advertía que los visados de los directivos podrían ser revocados si el acuerdo comercial con Huawei no era cancelado.

El embajador había refrendado la advertencia presentada por esa vía informal a los directivos de CALF, que en diferentes comunicados y entrevistas con medios argentinos explicaron que el vínculo con Huawei es de provisión de tecnología asociada al tendido de fibra óptica, y que también se abastece de empresas con origen en Estados Unidos.

El vicepresidente segundo de CALF, Carlos Quintriqueo, respondió este miércoles a preguntas de EFE sobre la reunión en la Embajada de Estados Unidos, de la que participó: "Creo que había una mala interpretación o una confusión de parte de ellos, porque habían visto lo de Huawei por los medios, y pensaban que nosotros teníamos ya todo un desarrollo solo chino, cuando en realidad fue una cuestión comercial".

Quintriqueo relató que los diplomáticos del país norteamericanos expresaron "preocupación" respecto a la seguridad de la información y los centros de datos en la zona de Vaca Muerta, una reserva estratégica de hidrocarburos en la que operan empresas de Estados Unidos.

El directivo de CALF descartó de plano esa preocupación y dijo que los representantes de la empresa transmitieron la necesidad de que Estados Unidos ofrezca alternativas competitivas a Huawei: "Nosotros tenemos planes y proyectos, pero lo que necesitamos también es financiamiento".

Preguntado por EFE sobre si la diplomacia estadounidense se retractó respecto de la amenaza de quitar visados a sus directivos, Quintriqueo dijo que el tema no estuvo en la agenda del encuentro, pero subrayó que el funcionario que había enviado el mensaje de texto no formó parte de la reunión encabezada por Lamelas.

En un comunicado publicado el 6 de agosto, la embajada de China en Buenos Aires criticó la intervención de Estados Unidos sobre CALF, que "ha impedido de forma descarada que una empresa argentina tenga cooperación normal con la empresa china Huawei".

Esa práctica "refleja la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos, una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países y un grave menoscabo de los principios del libre mercado", argumentó el Gobierno de Pekín a través de su representación diplomática.

Los roces diplomáticos entre China y Estados Unidos sobre inversiones en Argentina no son nuevos. Uno de los episodios más recientes tuvo lugar en mayo pasado, cuando una empresa belga que competía por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay recibió una llamada de la Embajada estadounidense para pedir explicaciones sobre sus supuestos vínculos con China.