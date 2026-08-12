Tecnología
12 de agosto de 2026 a la - 04:55

Vodafone España se suma a Telefónica y Masorange y ofrece llamadas gratuitas a Colombia

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Madrid, 12 ago (EFE).- La empresa de telefonía Vodafone España, al igual que Telefónica y MasOrange, activó las llamadas internacionales y los mensajes gratuitos a Colombia con el fin de facilitar la conexión de los ciudadanos tras el terremoto registrado en ese país latinoamericano.

Por EFE

El operador del fondo Zegona puntualizó que esta medida afecta a particulares con contrato, según anunció este miércoles.

En el caso de Telefónica y MasOrange, la medida afecta también al servicio de empresas.

Vodafone España explicó que no es necesario realizar ninguna gestión para usar este servicio gratuito.

Las tres compañías trasladaron su apoyo y solidaridad a las personas afectadas por el terremoto y al conjunto de la sociedad colombiana.

El pasado lunes Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7,4, el más importante en lo que va de siglo, que afectó a varias zonas del país y que ha causado al menos 240 muertos según el recuento provisional de autoridades departamentales, además de cuantiosos daños materiales.