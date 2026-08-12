Vodafone España se suma a Telefónica y Masorange y ofrece llamadas gratuitas a Colombia

El operador del fondo Zegona puntualizó que esta medida afecta a particulares con contrato, según anunció este miércoles.

En el caso de Telefónica y MasOrange, la medida afecta también al servicio de empresas.

Vodafone España explicó que no es necesario realizar ninguna gestión para usar este servicio gratuito.

Las tres compañías trasladaron su apoyo y solidaridad a las personas afectadas por el terremoto y al conjunto de la sociedad colombiana.

El pasado lunes Colombia sufrió un terremoto de magnitud 7,4, el más importante en lo que va de siglo, que afectó a varias zonas del país y que ha causado al menos 240 muertos según el recuento provisional de autoridades departamentales, además de cuantiosos daños materiales.