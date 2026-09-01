Servicios seguridad alemanes vinculan Rusia a dron con explosivos en Leipzig, según medios

El periódico, que citó este martes fuentes de los servicios de seguridad, indicó que "el rastro del dron cargado de explosivos parece conducir a un servicio de inteligencia ruso" al aludir a uno de los sistemas encontrados en el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto.

Bild también señaló que tanto el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, como el titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, quieren informar sobre lo ocurrido este martes.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto alemán de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundó vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, según informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

Esos medios, que también citaron fuentes de los organismos de seguridad, apuntaron que el tercer dron fue hallado a primera hora de la tarde del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte oeste del aeropuerto de Leipzig, en Sajonia.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el domingo que Alemania responderá en los próximos días, en una reacción consensuada con la Unión Europea y los socios de la OTAN, al hallazgo de los drones en Leipzig.

"Estamos a punto de concluir las investigaciones. Tenemos un amplio consenso en el Gobierno sobre cómo reaccionar y lo expresaremos con claridad en los próximos días. No tardará mucho más", dijo el canciller durante la tradicional "entrevista de verano" de la cadena pública alemana ARD.