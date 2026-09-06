El reajuste de Meta para adolescentes

Los cambios son el resultado de un acuerdo tras un importante juicio que fue frenado tras llegar a un acuerdo el 26 de agosto pasado en California, Estados Unidos. Como parte del proceso, también se obliga a la compañía a pagar hasta 17.000 millones de dólares a los estados demandantes y otros 1.000 millones al estado de Texas.

El mencionado acuerdo implica que por primera vez Meta (de Mark Zuckerberg) se vea obligada a modificar características clave de la experiencia de sus usuarios, pero en su propio territorio. Al respecto, Rob Bonta, el fiscal general de California y uno de los principales abogados en el caso presentado por 29 estados, calificó los cambios como un momento “decisivo” y señaló que la naturaleza predeterminada de estas funciones dificultará que los jóvenes se salten las barreras, como se da históricamente a lo largo de las redes sociales u otros sitios de internet.

La alteración más llamativa es que Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, ahora estará obligada a configurar muchas de sus limitaciones de seguridad por defecto para las cuentas creadas por adolescentes (13 a 17 años).

Estas configuraciones no podrán modificarse sin el permiso de una cuenta de supervisión parental vinculada, ya que también durante el juicio, los fiscales estatales argumentaron que las opciones de seguridad previas eran muy pocas veces utilizadas porque no se activaban de forma automática.

Por ejemplo, la herramienta de advertencia de tiempo en pantalla llamada “Tómate un descanso” (take a break) solo fue utilizada por el 1,8% de los adolescentes, una cifra tan baja de implementación que el propio CEO de Instagram, Adam Mosseri, la confirmó públicamente.

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El cambio para los jóvenes

Ahora lo que debe cambiar para los adolescentes de entre 13 y 17 años en Estados Unidos en Facebook e Instagram es lo siguiente:

Sin feeds personalizados ni “me gusta”: al crear una cuenta en Instagram, los adolescentes ya no verán un feed personalizado ni los “me gusta” en sus publicaciones, a menos que un padre supervisor cambie la configuración.

Filtros y comparaciones sociales: el acuerdo exige a Meta limitar las funciones de “comparación social”, prohibiendo mostrar la cantidad de “me gusta” por defecto en las publicaciones y bloqueando el uso de “filtros de procedimientos estéticos” para los adolescentes.

Supervisión parental ampliada: los padres podrán monitorear el tiempo de uso, los nombres de usuario de sus conexiones sociales e incluso los nombres de las cuentas que les envían mensajes. Además, recibirán notificaciones diarias si el menor intercambia mensajes con un adulto por primera vez (incluyendo un enlace a la cuenta del adulto), o también habrá alertas si el menor busca palabras clave relacionadas con el suicidio, las autolesiones o los trastornos alimentarios.

Límites de tiempo y “modo escolar”: el uso de la aplicación se limitará a un total de dos horas diarias entre ambas plataformas, también se impondrá un “modo nocturno” y un “modo escolar” que restringen el uso de la aplicación y las notificaciones de 0:00 a 6:00 y de 8:00 a 15:00 en días hábiles durante el año escolar. Meta también aceptó limitar las cuentas a solo una hora al día si otras plataformas, como YouTube o TikTok, implementan restricciones de tiempo similares.

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¿Cambios en todo el mundo?

Las anunciadas medidas tras el acuerdo se concentran estrictamente en el mercado estadounidense. Además, Meta alegó que este tipo de restricciones solamente van a funcionar si es que las otras plataformas implementan políticas de uso similares.

Si bien esto se aplicará solamente en Estados Unidos, a lo largo del mundo hay una serie de debates sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes, por lo que tampoco se podría descartar algún tipo de implementación similar en otro territorio.

“Esta es una victoria trascendental para la salud pública de los jóvenes en Washington D.C. y en todo el país, y las medidas de seguridad que Meta está obligada a implementar cambiarán de forma fundamental e inmediata la manera en que los jóvenes usan Instagram y Facebook. Los daños físicos, mentales y emocionales que las plataformas de redes sociales intencionalmente adictivas infligen a los jóvenes –y en particular a las adolescentes– están generalizados en la industria tecnológica, y este exitoso litigio interestatal coordinado ha logrado que Meta sea la primera plataforma en negociar y aceptar reformas tan integrales. No será la última”, declaró al respecto el fiscal general de Washington, Brian L. Schwalb.