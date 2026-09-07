Hallan en Alemania nuevos artefactos explosivos caseros tras sabotaje contra red eléctrica

La Fiscalía de Dresde y la Oficina Regional de Investigaciones Criminales de Sajonia anunciaron este lunes el hallazgo, en el curso de una operación de búsqueda en torno a instalaciones eléctricas que concluyó el domingo.

Los artefactos fueron encontrados en las inmediaciones de unas líneas de alta tensión al sur del transformador de Graustein, cerca del municipio de Schleife, y con ellos el total hallado en Sajonia ya asciende a 21.

La semana pasada se produjeron dos ataques de este tipo en Jänschwalde (este) y Bergheim (oeste), que obligaron a desconectar temporalmente algunas unidades de varias centrales eléctricas y más tarde fueron hallados dispositivos similares que no llegaron a causar daños.

Las autoridades alemanas buscan al autor de dos comunicados que reivindican los actos de sabotaje, firmados con el nombre completo y dirección de un hombre de 48 años, que cita como motivo la lucha contra los combustibles fósiles.

Por su parte, el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó el viernes pasado que todo parece indicar que se trata de un acto de extremismo climático.