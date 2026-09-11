Ministro de Ecuador anuncia nuevo toque de queda nocturno para cuatro provincias del país

La restricción de movilidad regirá desde las 00:00 (05:00 GMT) del 17 de septiembre hasta las 23:59 (04:59 GMT) del día 30 del mismo mes, con una prohibición de circular diariamente desde la medianoche y las 05:00 (10:00 GMT).

Reimberg detalló que la medida será "una medida temporal y focalizada" y aseguró que, durante esas horas, las autoridades ejecutarán operaciones contra las estructuras criminales que "pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado".

"A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobretodo, no habrá impunidad", continuó el ministro.

Además, añadió que no se emitirán salvoconductos y que únicamente podrán circular el personal sanitario y de atención de emergencias, así como fiscales y abogados debidamente acreditados. También pidió a la ciudadanía que permanezca en casa durante las restricciones.

"La seguridad de los ecuatorianos es una prioridad y objetivo final", escribió.

La medida se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año.

El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico. Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.

Por su parte, el primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.