Alertas aéreas en Lituania por un objeto volador desconocido y por una bandada de gansos

Según informó la cadena pública LRT y otros medios lituanos, hacia la 1 PM hora local (10 AM GMT), los cazas de la misión de vigilancia aérea de la OTAN despegaron para inspeccionar un objeto detectado por radar, que resultó finalmente ser una bandada de aves silvestres.

"En la información inicial de radar, las señales de las aves y de los drones son a veces similares, por lo que se llevó a cabo una inspección adicional para determinar con exactitud la naturaleza del objeto", declaró a LRT el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC).

El incidente anterior se produjo a las 04.00, hora local (01.00 GMT), cuando lo que el NKVC calificó como un "probable dron", usado posiblemente por un traficante, atravesó durante unos 20 minutos el espacio aéreo del país báltico procedente de Bielorrusia y con destino al enclave ruso de Kaliningrado.

El segundo incidente provocó que las autoridades enviaran una alerta aérea amarilla a todos los dispositivos móviles en los distritos de Vilna, Trakai y Elektrenai, en la que se instaba a los ciudadanos a buscar refugio.

Durante algo menos de una hora permaneció cerrado el aeropuerto de la capital lituana, así como los establecimientos de la cadena de supermercados Maxima.

La gente de Vilna no se tomó muy en serio la alerta, dijo a EFE Vaidotas Beniusis, editor del portal informativo 15min.lt. Cuando recibió el aviso se hallaba en un centro comercial, pero "la gente no corrió a refugiarse".

Los incidentes del domingo fueron sólo los más recientes de una serie de eventos en los últimos meses en los países bálticos en los que drones ucranianos dirigidos contra Rusia han penetrado en el espacio aéreo o se han estrellado al ser desviados por medidas de guerra electrónica.