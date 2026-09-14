Lagarde urge a Europa invertir en IA para salvar su modelo social ante el envejecimiento

Durante un discurso en el antiguo Palacio Imperial de Viena (Hofburg), Lagarde señaló que la sociedad europea está envejeciendo, lo que pone a prueba el modelo social del continente y suma nuevas necesidades de inversión estratégica.

Los presupuestos e instrumentos actuales de la UE dejan un déficit anual de más de 100.000 millones de euros en la parte pública de estas inversiones, señaló la presidenta del BCE.

Ante una fuerza laboral que tiene previsto reducirse en más de un millón de personas al año durante los próximos 25 años, la única forma de hacer frente a estos costes es mediante un crecimiento más rápido de la productividad, destacó Lagarde.

Su intervención se produjo en el marco de un debate público titulado 'Hofburg en Diálogo', al que asistió también el presidente federal de Austria, Alexander Van der Bellen, así como decenas de empresarios y responsables políticos austríacos.

"La IA llega en el momento justo", afirmó Lagarde, al destacar que su rápida adopción podría elevar la productividad hasta un 4 % en una década, un cambio que calificó de "transformador" para las finanzas públicas.

Esta cifra supera las estimaciones del llamado 'informe Draghi' (2024), que calculaba que un aumento de la productividad del 2 % cubriría hasta un tercio del coste fiscal de las inversiones estratégicas de Europa.

Sin embargo, la presidenta del BCE alertó sobre la dependencia tecnológica de Europa, donde apenas se desarrollan dos modelos de IA (uno en Francia y otro en el Reino Unido), frente a los 59 en EEUU y los 35 en China.

Además, destacó Lagarde, Estados Unidos concentra el 75 % de la capacidad mundial de computación de IA, frente a un mero 5 % en Europa.

Lagarde expuso tres motivos críticos por los que Europa no puede limitarse a importar IA y debe desarrollar alternativas nacionales:

Privacidad de los datos: Adoptar IA extranjera implica procesar información bajo la jurisdicción de terceros, lo que permite a los proveedores aprender de la industria europea y genera riesgos de competencia, hackeos o destrucción de datos.

Acceso a infraestructura crítica: En pocos años, la IA gestionará fronteras, trenes, hospitales y pagos bancarios, por lo que un corte de acceso causaría estragos generalizados y otorgaría a los proveedores un poder de negociación sin precedentes sobre Europa.

Competitividad en la frontera tecnológica: En sectores innovadores (farmacéutica, finanzas y defensa), una pequeña ventaja en IA genera una dinámica donde el ganador se lo lleva todo, consolidando su liderazgo de forma permanente.

Para unir crecimiento y soberanía, Lagarde propuso aumentar la capacidad de computación europea, lo que según estimaciones del BCE requiere una inversión de unos 600.000 millones de euros en la próxima década para cerrar la brecha con EEUU y China.

Asimismo, instó a impulsar modelos europeos propios —como los de la empresa francesa Mistral— y a mantener la innovación para que Europa sea un "eslabón indispensable" en la cadena de suministro global, tal como ocurre actualmente con la empresa de microchips neerlandesa ASML.

Para lograrlo, Europa necesita una movilización masiva de capital, que en opinión de Lagarde no puede financiarse únicamente con deuda bancaria, sino que requiere capital de riesgo (equity) dispuesto a soportar años de pérdidas iniciales.

La presidenta del BCE apeló a canalizar los 1,4 billones de euros que ahorran anualmente los hogares europeos mediante la creación de una "Unión de Ahorro e Inversión".

La financiación de la IA debe ser el proyecto que justifique avanzar rápidamente en esta unión, eliminando las preferencias nacionales para mejorar la productividad y proteger el modelo social europeo, concluyó Lagarde en su discurso.