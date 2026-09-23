Polonia denuncia una incursión de un helicóptero ruso en su espacio aéreo

Como respuesta a la incursión, que duró 42 segundos, el Ejército polaco activó cazas de combate y colocó en alerta sus sistemas de defensa terrestre.

El incidente fue confirmado por un comunicado oficial del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ), en el que se informó de que "a las 11:08 horas, al norte de la localidad de Braniewo, se produjo una breve violación del espacio aéreo de la República de Polonia por parte de un helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia".

En su comunicado, el DORSZ añadió que el aparato ruso "penetró en el espacio aéreo polaco hasta una profundidad máxima de aproximadamente 300 metros y permaneció en él durante 42 segundos".

Horas antes de esta incursión, la aviación militar polaca y aliada ya había declarado una alerta preventiva en su espacio aéreo, tras una oleada de ataques rusos contra la zona central de Ucrania, la cual obligó a cerrar al tráfico civil los aeropuertos de Lublin y Rzeszów (este) de manera temporal.

El suceso de hoy se produce tras un aumento de los movimientos militares rusos en la región del mar Báltico.

Este mismo martes, unos cazas polacos interceptaron un avión de inteligencia electrónica ruso Il-20 que sobrevolaba aguas internacionales a 40 kilómetros de la costa de Polonia.

Estas interceptaciones de aeronaves Il-20 sin transpondedor activo han sido recurrentes durante los últimos meses frente a localidades como Łeba, Ustka y Koszalin y, según las autoridades de Polonia, tienen el objetivo de "poner a prueba la reacción y capacidad defensiva" del Ejército polaco.

Además, el 30 de julio, durante un ataque ruso masivo contra territorio ucraniano, un misil de crucero ruso Kh-101 impactó en la localidad de Tarnawa-Kolonia, al este de Polonia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió el pasado 17 de septiembre ante el Parlamento de que la inteligencia polaca dispone de datos concluyentes sobre posibles "ataques híbridos" de Moscú con drones o misiles "planeados para parecer accidentes y erosionar la cohesión de la OTAN".