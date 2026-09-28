México reforzará la seguridad en Morelos tras el asesinato de otros dos estudiantes

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que instruyó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a entablar comunicación inmediata con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, así como con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

"Le pedí hoy a la Secretaría de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora, con la rectora de la universidad, por el muy, muy lamentable y triste caso de los estudiantes que han perdido la vida, porque son varios ya", declaró Sheinbaum ante los medios.

Las declaraciones se dan después de que la violencia volviera a golpear a la comunidad estudiantil de Morelos este domingo con el asesinato a tiros de dos alumnos de preparatoria en Cuernavaca, capital del estado, apenas quince días después del feminicidio de la joven estudiante española.

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la misma en la que estudiaba Tacoronte, y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

Sheinbaum enfatizó que la prioridad del diálogo será evaluar la situación de riesgo y coordinar mayores acciones de prevención del delito orientadas a proteger a los jóvenes de la institución académica.

La comunidad universitaria ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.

En ese mismo sentido, Sheinbaum dio instrucciones al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para intervenir en la capital, Cuernavaca, con el fin de atajar el incremento de delitos del fuero común, como el robo a transeúntes y establecimientos.

Finalmente, la mandataria reiteró el compromiso de la Administración federal para colaborar estrechamente con el gobierno estatal y brindar todo el respaldo necesario en materia de inteligencia y presencia policial.

Con los casos registrados recientemente, suman cinco los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que han sido asesinados en lo que va del presente año, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y ha impulsado las continuas movilizaciones estudiantiles en demanda de mayor seguridad.