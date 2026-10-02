México detiene a excapitán de Marina investigado por tráfico ilegal de hidrocarburos

La Secretaría de Marina (Semar) informó en sus redes sociales de que la captura se produjo en el municipio de Zapopan tras trabajos de investigación e inteligencia y análisis de información técnica, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, precisó la dependencia.

El excapitán era uno de los prófugos relacionados con las investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles conocida en México como ‘huachicol fiscal’, que ha involucrado a integrantes de la Marina y funcionarios de aduanas.

Las investigaciones sobre este entramado se remontan a 2024, cuando el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, entregó a la FGR indicios sobre posibles operaciones ilícitas, según informó en agosto pasado la Fiscalía.

La indagatoria cobró fuerza tras el aseguramiento en marzo de 2025 de un buque con unos ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, en el nororiental estado de Tamaulipas, un caso que confirmó, según la FGR, la existencia de una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

El caso ha alcanzado a altos mandos navales, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos investigados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Manuel Roberto Farías permanece sujeto a proceso penal en México, mientras que Fernando Farías fue detenido en Argentina y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas, dentro de las investigaciones sobre esta estructura.

El denominado ‘huachicol fiscal’ consiste en introducir combustibles al país mediante esquemas de contrabando o declararlos como productos sujetos a menores cargas tributarias para evadir impuestos.