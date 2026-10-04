Perú renueva con OEA acuerdo de cooperación sobre seguridad para frenar crimen organizado

La Cancillería peruana informó este domingo en un comunicado que la actualización del acuerdo fue suscrita por el canciller de Perú, Carlos Espá, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en Washington donde el ministro viajó para participar en la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en Nicaragua.

En la ceremonia de renovación del acuerdo, que se suscribió en diciembre de 2021, Espá resaltó que la cooperación entre Perú y la OEA permitirá generar nuevas capacidades para responder con mayor eficacia frente a "este flagelo que trasciende las fronteras".

La renovación del acuerdo establece encuentros anuales denominados 'Sesiones de Seguimiento Programático y Planificación', que permitirán evaluar las actividades desarrolladas y proponer nuevas iniciativas de cooperación en cinco ejes prioritarios: seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, lucha contra los delitos ambientales, ciberseguridad y desarrollo de capacidades especializadas.

Su principal instrumento será el 'Plan de Acción en Seguridad Perú–OEA', preferentemente con una vigencia de al menos tres años, que podrá actualizarse de común acuerdo y por escrito.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con nuestros ciudadanos, con sus sueños y con su pleno derecho a vivir en paz y con seguridad", indicó el canciller al añadir que el Estado peruano trabaja permanentemente para convertir la cooperación internacional en acciones concretas que redunden en una mayor seguridad y bienestar para la ciudadanía.

Por su parte, el secretario general de la OEA afirmó que es crucial que el hemisferio enfrente unido a la delincuencia organizada transnacional y advirtió que sus efectos van más allá del tráfico ilícito de drogas e incluyen la minería ilegal, los flujos financieros ilícitos y la trata de personas.

Apuntó que también engloba las amenazas a la ciberseguridad y a los procesos electorales, incluido el uso de herramientas como la inteligencia artificial.