La India responde a Elon Musk tras críticas por supuesto bloqueo de oligarcas a Starlink

El Ministerio de Comunicaciones indio aseguró que está evaluando los requisitos de seguridad de las tres empresas que actualmente buscan operar servicios de comunicaciones personales móviles por satélite -Jio, OneWeb y Starlink- como paso previo para asegurar la asignación del espectro.

"Las tres entidades se encuentran, en términos generales, en la misma fase regulatoria. Por lo tanto, la sugerencia de que el marco normativo o su aplicación son injustos o discriminatorios carece de fundamento y es errónea", dijo la cartera en un comunicado.

El miércoles, Musk había criticado en X el hecho de que Starlink lleve casi cinco años intentando iniciar sus operaciones comerciales en el mercado indio.

"Lamentablemente, ciertos oligarcas nos están bloqueando para mantener su control monopolístico asfixiante sobre el pueblo indio. Ya pueden imaginar quiénes son", escribió el magnate de origen sudafricano.

El Centro Nacional de Promoción y Autorización Espacial de la India (IN-SPACe) aprobó en 2025 la constelación de primera generación (Gen 1) de Starlink, compuesta por más de 4.400 satélites, y actualmente estudia una segunda solicitud para una constelación de satélites de Gen 2, según reportó el medio especializado Business Standard.

Sin embargo, las operaciones comerciales no han comenzado debido a otros requisitos regulatorios, especialmente los permisos de seguridad.

"Cada uno de estos titulares debe demostrar el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El objetivo es garantizar que los servicios prestados cumplan diversos requisitos de seguridad para garantizar la seguridad de todos los usuarios y de sus datos", dijo el Ministerio de Comunicaciones.

El miércoles, la vicepresidenta de Operaciones Comerciales de Starlink en SpaceX, Lauren Dreyer, aseguró en Nueva Delhi que la empresa se ha adaptado a los requisitos de seguridad y normativos del país.

"Ya hemos realizado la inversión y construido la infraestructura terrestre existente: 20 estaciones de enlace que comprenden cientos de antenas, y hemos establecido las operaciones necesarias para estar listos para prestar servicio en la India", indicó.