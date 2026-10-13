Un funcionario detenido y 2 investigados por presunta corrupción en ministerio de Ecuador

La detención se produjo durante una operación de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, la Secretaría de Integridad Pública y el Ministerio de Educación, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión.

Según explicó Reimberg, esta red se dedicaba a "vender puestos" de trabajo y el funcionario detenido, que trabajaba en el área de mantenimiento, tenía fondos injustificados de un millón de dólares.

Además de una dependencia del ministerio, también se allanaron dos viviendas para incautar aparatos electrónicos que puedan ser útiles para la investigación.

Los otros dos investigados trabajaban en el área de conducción y en servicios generales.

"No permitiremos que las entidades públicas estén al servicio de estructuras de corrupción que tienen años delinquiendo", señaló Reimberg, quien aseguró que el Gobierno mantiene una política de "cero tolerancia" frente a estos hechos.