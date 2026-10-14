Prisión preventiva para un funcionario de Ecuador detenido por 'vender' puestos de trabajo

Al procesado, según detalló la Fiscalía, se le investiga por un delito de oferta de tráfico de influencias por el que se inició una investigación el pasado 11 de mayo.

La decisión judicial se produjo después de que este martes se realizaran tres allanamientos en Quito, uno de ellos en una sede del Ministerio del Interior, y otros en domicilios del sur y centro de la capital ecuatoriana.

Según detalló el ministro del Interior, John Reimberg, el funcionario y otros dos investigados presuntamente exigían 1.500 y 5.000 dólares a cambio de gestionar puestos de trabajo.

El ministro explicó que esta red se dedicaba a "vender puestos" de trabajo y el funcionario detenido, que trabajaba en el área de mantenimiento, tenía fondos injustificados de un millón de dólares.