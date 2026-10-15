Anthropic eleva ingresos un 45 % en tercer trimestre antes de su salida a bolsa, según WSJ

La compañía, desarrolladora del asistente Claude, reunió el miércoles a inversores en sus oficinas de San Francisco para presentarles el estado de sus negocios y preparar su futura oferta pública de acciones, de acuerdo con el diario, que cita a fuentes propias.

Anthropic elevó sus ingresos hasta los 16.800 millones de dólares en el tercer trimestre frente a los 11.600 millones del segundo trimestre y los algo menos de 5.000 millones del primero, detalla WSJ.

El medio agrega que su posible salida a Wall Street podría captar hasta 100.000 millones de dólares y situar la valoración de la compañía en torno a los dos billones de dólares.

El pasado verano, Anthropic presentó de forma confidencial un borrador de su solicitud de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un paso preliminar para cotizar en los parqués.

La empresa compite con OpenAI, creadora de ChatGPT, que también prepara su salida a Bolsa, aunque ha indicado que no prevé hacerlo hasta 2027. Ambas compañías afrontan una creciente competencia en el sector de la IA, incluidos modelos de menor coste desarrollados en China.

Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa.

La creciente demanda de sus herramientas Claude y de Claude Code, esta última orientada a desarrolladores, ha permitido a la empresa ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

La empresa no ha detallado todavía el calendario previsto para la salida a bolsa ni la valoración que busca alcanzar en el mercado.