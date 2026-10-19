España defiende en Doha reforzar las alianzas internacionales contra las amenazas globales

Durante su intervención en el Foro de Seguridad Global, que comenzó hoy en Doha, Grande-Marlaska subrayó que ningún país puede afrontar por sí solo los desafíos de seguridad del siglo XXI y situó la confianza mutua, el intercambio de información y la coordinación de operaciones entre instituciones como pilares fundamentales para proteger la seguridad colectiva.

"La seguridad en el siglo XXI es, necesariamente, una responsabilidad compartida", afirmó el ministro, quien defendió la construcción de alianzas "fuertes, flexibles y orientadas a resultados" que permitan anticiparse a los riesgos y reforzar la resiliencia de las sociedades, aunque no hizo ninguna mención a la crisis de Ceuta de este verano.

Bajo el lema de esta edición, centrado en el futuro de las alianzas, Grande-Marlaska señaló que la cooperación internacional no debe limitarse a las asociaciones políticas o militares tradicionales, sino extenderse a los cuerpos policiales, los servicios de inteligencia, los organismos internacionales y otras instituciones implicadas en la seguridad.

El titular de Interior español destacó las oportunidades para profundizar en la cooperación entre Europa y los países del golfo Pérsico, regiones que, según señaló, comparten intereses en la preservación de la estabilidad, la lucha contra el extremismo violento y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a las amenazas híbridas.

En este contexto, puso en valor las relaciones entre España y Catar, así como la creciente cooperación entre sus instituciones de seguridad.

España -recordó- cuenta con una amplia experiencia en cooperación policial internacional, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y gestión integrada de fronteras.

El ministro incidió en que "la seguridad no puede entenderse únicamente como la capacidad de responder una vez que la amenaza se ha materializado", sino que "depende cada vez más de la anticipación de riesgos, la reducción de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la resiliencia social".