Detenido en Polonia un segundo sospechoso por asesinato de disidente ruso Robert Kuzovkov

El detenido, identificado como Makhmud A. y cuyo arresto se produjo el lunes, es "un ciudadano georgiano de 22 años" sospechoso de ser "cómplice en el asesinato de Robert K.", según informó este jueves el ministro de Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, en su cuenta de la red social X.

Siemoniak añadió que el tribunal que se ocupa del caso impuso al detenido prisión preventiva de 3 meses.

El detenido fue arrestado en un aparcamiento de la autopista A2 cuando viajaba junto a otros dos compatriotas, quienes fueron entregados a la Guardia de Fronteras para su expulsión de Polonia con una prohibición de entrada de 10 años.

Las investigaciones de la fiscalía señalan que Makhmud A. realizó acciones que facilitaron la comisión del crimen al principal sospechoso, Elnur A., detenido el pasado 18 de junio por las fuerzas de seguridad en Piastów, en el centro de Polonia.

A Elnur A., también georgiano y de 36 años, se le considera autor material del asesinato de Kuzovkov y permanece en prisión preventiva prolongada hasta diciembre.

Makhmud A. es sospechoso de complicidad en homicidio y también se le investiga por posesión ilegal de armas de fuego con munición.

El acusado no admitió los cargos y prestó declaración antes de que el Tribunal Distrital de Lublin-Zachód, en el este de Polonia, ordenara prisión preventiva de tres meses para él.

El homicidio del disidente y artista ruso Robert Kuzovkov ocurrió el pasado 15 de junio en Biała Podlaska, cuando fue alcanzado por siete disparos a quemarropa en la vía pública.

La Policía y la Fiscalía Nacional de Polonia han declarado que todavía no se ha determinado el móvil del homicidio, aunque las autoridades han señalado que se trató de un crimen planificado.

Kuzovkov, caricaturista y bloguero crítico con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el Kremlin, abandonó Rusia en 2021 por sufrir persecución política.