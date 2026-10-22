El Ayuntamiento de París pide a la población la "máxima vigilancia" en protesta del sábado

El Consistorio advirtió del riesgo de que el sábado se reproduzcan "nuevos actos de violencia de alborotadores que nada tienen que ver con el movimiento social" que se manifiesta, en alusión a lo sucedido el sábado 17 y el domingo, 18 cuando, según datos del Ayuntamiento, 451 comercios resultaron vandalizados, sobre todo al margen de las protestas sociales.

"El Ayuntamiento adopta, desde este jueves, varias medidas preventivas en la vía pública, refuerza la movilización de sus agentes para este fin de semana y pide a vecinos y comerciantes que tomen precauciones básicas", indicó el Ayuntamiento capitalino, en un comunicado.

Por ello, recomendó "retirar" de la vía pública "a partir del sábado a medio día" cubos de basura, bicicletas, terrazas y mobiliario exterior. En ese sentido, las autoridades locales movilizarán hasta mil limpiadores.

En un momento en el que varias manifestaciones programadas para el 24 de octubre se prohíben en otras ciudades francesas para evitar la violencia urbana, la de París se mantiene, pero con un recorrido diferente al originalmente previsto por algunos de sus promotores.

El colectivo estudiantil Interfac y varias organizaciones afines a los 'chalecos amarillos' querían partir de la plaza de la Bastilla, pasando por la de la República y subiendo por los Grandes Bulevares hasta terminar en Opéra.

La propuesta, que cruza el corazón del París Hausmmaniano y que pasa muy cerca de arterias comerciales como la Galerías Lafayette y de emblemáticos monumentos como el Palacio Garnier (sede de la Ópera clásica de París), ha sido prohibido por las autoridades franceses.

Sin embargo, el recorrido de Bastilla a la plaza de Nation -el más común para las manifestaciones sindicales o políticas de izquierda- sí que tiene el visto bueno.

El sindicato CGT, el segundo mayoritario en Francia en número de afiliados, figura entre los organizadores de la protesta autorizada, en la que desplegará sus propios agentes de seguridad.

En todo caso, las fuerzas del orden se desplegarán en mayor número que el pasado 17 de octubre. De hecho, en toda Francia, la presencia de policías y gendarmes será un 20 % mayor que la del último sábado, cuando se vandalizaron en todo el país al menos 3.000 comercios, así como mobiliario urbano.

Ante la gravedad de la situación, el presidente francés, Emmanuel Macron, convocará mañana, viernes, un Consejo de Defensa en el que se adoptarán "medidas adicionales".