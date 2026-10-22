Francia aumentará un 20 % el despliegue policial para las protestas del sábado

En declaraciones a la cadena BMFTV, el ministro delegado de Interior, Jean-Didier Berger, informó del aumento del 20 % en los efectivos para el próximo sábado y precisó que el dispositivo incluirá refuerzos militares de la fuerza Sentinelle, unidades de élite de la policía y la gendarmería, helicópteros y vehículos blindados.

Las autoridades han cancelado vacaciones y llamado a efectivos que tenían previsto ausentarse para reforzar la seguridad, explicó Berger, quien afirmó que Francia mantiene el nivel máximo de alerta tras los disturbios, destrozos y saqueos del pasado sábado a edificios públicos, entidades bancarias y comercios.

Los militares se encargarán principalmente de proteger edificios públicos, como la Asamblea Nacional, el Senado y la sede del Gobierno, así como lugares turísticos de París, entre ellos los Campos Elíseos, para liberar a los agentes de policía para otras tareas.

El dispositivo incluirá unidades de élite de la Policía Nacional y la Gendarmería, como el RAID y la BRI, dependientes de la primera, y el GIGN, integrado en la segunda.

El Gobierno anunció el miércoles que prohibirá las manifestaciones que puedan provocar alteraciones del orden público.

Varias ciudades han adoptado restricciones a las protestas, entre ellas Lyon, donde las autoridades anunciaron este jueves que han impuesto prohibiciones para evitar nuevos incidentes, como la quema del sábado pasado de la oficina de turismo de la ciudad.

Los enfrentamientos, actos de vandalismo y saqueos registrados el 17 de octubre en París, Lyon, Marsella, Burdeos y otras muchas ciudades se produjeron al margen de las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, que reunieron a 550.000 personas en todo el país, según cifras oficiales.

La Prefectura de Policía de París ya prohibió las concentraciones y manifestaciones este jueves, hasta las 20.00 horas (18 GMT), en varias zonas de la capital, incluidos los alrededores del Palacio del Elíseo, la sede del Gobierno en Matignon, la Asamblea Nacional y el Senado.

La restricción también afecta a lugares turísticos como el Museo del Louvre y los Campos Elíseos, así como a las principales estaciones ferroviarias, las plazas de Italia, Bastilla y República, Châtelet, Les Halles, la isla de la Cité y el distrito de los grandes almacenes.

La orden prohíbe en esos perímetros la presencia y circulación de participantes en marchas, desfiles y concentraciones que no hayan sido notificadas conforme a la ley.

A dos días de las nuevas movilizaciones, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, también tiene previsto reunirse este jueves con los alcaldes de París, Lyon y Marsella, tres ciudades especialmente afectadas por los episodios violentos del pasado sábado.