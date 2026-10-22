Macron recibe mañana a representantes de estudiantes de instituto

El Elíseo informó que Macron "escuchará las reivindicaciones e inquietudes" de los alumnos, quienes se manifiestan en Francia desde hace más de un mes para pedir mejor condiciones de estudio.

Al término del encuentro, los representantes de las asociaciones estudiantiles comparecerán ante los medios.

También mañana, víspera de una nueva jornada de movilización tras la del 17 de octubre, Macron convocará un Consejo de Defensa en el que se adoptarán "medidas adicionales" sobre la seguridad, además del ya anunciado refuerzo del 20 % la presencia de policías y gendarmes, en relación al último sábado.

El dispositivo actual incluirá refuerzos militares de la fuerza Sentinelle, unidades de élite de la policía y la gendarmería, helicópteros y vehículos blindados.