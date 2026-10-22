Orleans prepara un dispositivo excepcional de seguridad ante el congreso de ultraderecha

En rueda de prensa, el alcalde de Orleans, Serge Grouard, anunció este jueves las medidas para evitar disturbios durante un fin de semana en el que se esperan miles de simpatizantes de RN y decenas de miles de manifestantes de extrema izquierda, en un dispositivo que calificó de excepcional para esta ciudad de unos 116.000 habitantes.

La ultraderecha francesa tiene programado desde hace meses su congreso en Orleans, que incluye un mitin el domingo de Marine Le Pen para lanzar oficialmente su campaña al Elíseo, mientras que la ultraizquierda ha organizado una 'aldea antifascista' los mismos días en la misma ciudad.

También está prevista una marcha en la ciudad contra la banalización de la extrema derecha, a la que han anunciado su presencia el líder socialista Olivier Faure y la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, entre otros.

"Mi objetivo es proteger Orleans. Aquí no habrá caos, no debe haberlo", declaró Grouard, sin ocultar su preocupación especialmente por la tarde del sábado, la noche y el domingo, y advirtió de que será inflexible con posibles saqueadores y autores de actos vandálicos.

Se da la circunstancia de que, además, el sábado los 'chalecos amarillos' han convocado una nueva movilización contra el encarecimiento de la vida, tras la celebrada el 17 de octubre y que estuvo salpicada por episodios de una extrema violencia, con edificios públicos dañados y unos 3.000 comercios vandalizados y saqueados.

Las medidas previstas por el alcalde de Orleans incluyen la suspensión de todas las líneas de tranvía durante el sábado, la retirada de las bicicletas de alquiler del centro, el cierre de museos y la cancelación de espectáculos. También se prohibirá estacionar en superficie en el centro de la ciudad desde la medianoche del viernes.

Los comercios podrán abrir, siempre que retiren las terrazas de sus establecimientos, pero el alcalde añadió que podría ordenar el cierre de todos si se producen incidentes, en función de la evolución de la situación.

Por su parte, la Prefectura prevé prohibir las manifestaciones el domingo, coincidiendo con la segunda jornada del congreso del RN, aunque todavía no había publicado el decreto correspondiente, según BMFTV.

De adoptarse, la medida afectaría a las concentraciones anunciadas contra "el racismo, el fascismo y el imperialismo", así como a la denominada 'aldea antifascista' con puestos asociativos y talleres.

Este jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

La víspera, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció un dispositivo de seguridad "extremadamente importante" para proteger tanto el congreso del RN como las manifestaciones que eventualmente sean autorizadas en Orleans, al tiempo que advirtió del riesgo de incidentes vinculados a concentraciones no notificadas, especialmente el domingo.