México enviará a jefes de Seguridad a Sinaloa para supervisar operativos contra el crimen

A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el funcionario detalló que los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudirán en días separados a la entidad para "ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución".

El secretario de la Defensa Nacional acudirá hoy, mientras que los titulares de Marina y SSPC realizarán sus respectivas visitas en días distintos de la semana, explicó García Harfuch.

La agenda de trabajo incluye la supervisión de los despliegues de fuerzas federales, la evaluación de las necesidades técnicas y de personal de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, además de inspeccionar el centro de mando C4 y el terreno previsto para la construcción de un nuevo centro penitenciario.

García Harfuch subrayó que estos traslados forman parte de "una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales".

Las visitas de los responsables de seguridad ocurren en un contexto de operativos continuos en Sinaloa, bastión del Cartel de Sinaloa y escenario prioritario para la federación en la contención de células armadas y el desmantelamiento de infraestructura clandestina para la síntesis de drogas sintéticas.

La violencia en Sinaloa se intensificó en septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del Cartel de Sinaloa tras la detención en Estados Unidos del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Desde entonces, el estado ha sido escenario de homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos desplegados por las autoridades federales y estatales.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado jueves, cuando hombres armados dispararon contra un autobús de transporte público que trasladaba estudiantes en el municipio de Escuinapa, en el sur del estado. El conductor resultó herido, mientras que los alumnos salieron ilesos.