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Tecnología
28 de octubre de 2026 - 06:40

Francia acusa a actores extranjeros de distorsionar las protestas para dañar su imagen

Imagen sin descripción

París, 28 oct (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, acusó este miércoles a actores extranjeros de "Estados Unidos, Israel, Rusia y, en ocasiones, China", así como de Irán, de manipular y amplificar las imágenes de las protestas y los disturbios en Francia para perjudicar la imagen internacional del país.

Por EFE
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"Son rivales, competidores o movimientos procedentes de Estados Unidos, Israel, Rusia y, en ocasiones, China, que quieren debilitarnos y deteriorar nuestra imagen en el extranjero", declaró Barrot en una entrevista con la cadena France 2.

El jefe de la diplomacia francesa también mencionó a Irán entre los países desde los que, según dijo, se originan campañas destinadas a perjudicar la reputación del país.

El ministro sostuvo que esos actores aprovechan acontecimientos ocurridos en Francia, especialmente durante los disturbios y saqueos del 17 de octubre, los presentan de forma distorsionada y difunden relatos que atribuyen a las protestas a la inmigración masiva o al islam radical.

Barrot distinguió entre esas campañas que deforman la imagen del país ante el público extranjero y la difusión de mensajes que incitan directamente a cometer actos violentos.

Frente a las primeras, afirmó que el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja para contrarrestar las narrativas hostiles mediante información dirigida a audiencias internacionales sobre la realidad del país y su actuación en el mundo.

En cuanto a las publicaciones que promueven saqueos, destrozos o agresiones, Barrot defendió la necesidad de acelerar su retirada de las plataformas digitales.

Precisamente, el Senado francés aprobó la pasada madrugada una ley tramitada por el procedimiento de urgencia para endurecer los castigos en casos de disturbios y reforzar el arsenal de seguridad, con la posibilidad de eliminar, en menos de 24 horas, contenidos en línea que inciten a cometer actos de vandalismo.

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