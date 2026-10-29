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Tecnología
29 de octubre de 2026 - 20:55

Autoridades capturan en el noreste de México a líder de facción del Cartel del Golfo

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Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este jueves en la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, noreste de México, a Axel Alfredo, alias 'Axel', identificado como segundo al mando del grupo delictivo ‘Ciclones’, facción perteneciente al Cartel del Golfo.

Por EFE
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Según autoridades, el sujeto está vinculado a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó en la red social X que además de los citados delitos, el capturado también es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC, ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que perdió la vida un agentes y varios resultaron heridos.

"Su memoria y el compromiso de quienes arriesgan la vida para proteger a la ciudadanía nos obligan a continuar las investigaciones hasta detener a todos los responsables. No permitiremos que esta agresión quede impune", afirmó el titular de la dependencia.

Asimismo, detalló que durante el operativo se arrestó a otra persona, de quien no reveló su identidad, al tiempo que se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo.

"Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aerea Mexicana a la Ciudad de México", especificó Harfuch.

El arresto derivó de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Por su parte, la SSPC emitió un comunicado en el que describió a Axel Alfredo como hijo de José Alfredo, alias ‘El Contador’, jefe de dicha organización criminal y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, conocido como ‘El Mata Amigos’ y exjefe del Cártel del Golfo, quien está recluido en el penal de máxima seguridad ‘El Altiplano’, en el central Estado de México.

El 7 de mayo de 2023, derivado de una orden técnica de investigación, Axel Alfredo fue detenido por personal del Ejército Mexicano en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal.

Fue el 18 de enero de 2024, cuando las autoridades judiciales decidieron que el sujeto llevara su proceso en libertad.

El pasado 9 de febrero, nueve presuntos integrantes del Cartel del Golfo fueron detenidos en Matamoros, entre ellos Antonio Guadalupe, acusado de graves delitos en México y Estados Unidos.

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