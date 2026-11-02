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Tecnología
02 de noviembre de 2026 - 17:30

Casi 500 detenidos en las dos primeras noches de toque de queda en la costa de Ecuador

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Quito, 2 nov (EFE).- Un total de 491 personas fueron detenidas durante las dos primeras noches del toque de queda decretado en cinco provincias de la costa de Ecuador, según el balance difundido este lunes por el Ministerio del Interior.

Por EFE
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De los detenidos, 408 fueron arrestados en operativos de Interior, de los cuales 282 incumplieron la restricción de movilidad y otros 126 fueron arrestados por presuntos delitos de tenencia y porte de armas, robo a personas, intimidación y daños materiales.

Los otros 83 detenidos fueron reportados por el Ministerio de Defensa, que realizó 188 operaciones militares durante las madrugadas del domingo y el lunes, entre las 00:00 y las 05:00 hora local (05:00 y 10:00 GMT) que dura la medida.

Durante estas dos jornadas, el Ministerio del Interior reportó la incautación de trece armas de fuego, 51 municiones y 95,9 kilogramos de droga, así como la retención y recuperación de 107 vehículos y 127 motocicletas.

Por su parte, Defensa incautó otras tres armas de fuego y 32 municiones, además de la retención de doce motocicletas.

Este nuevo toque de queda, el cuarto que se decreta en Ecuador en lo que va de año, estará vigente hasta el próximo 10 de noviembre entre las 00:00 y 05:00 hora local (05:00 y 10:00 GMT) en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

La medida terminará apenas dos semanas antes de que se celebren las elecciones locales del país andino, donde los ecuatorianos votarán, entre otros, a sus alcaldes y prefectos el domingo 29 de noviembre.

La región de la costa, donde se ubican estas provincias, es la más golpeada por la actividad del crimen organizado en Ecuador, que vive una escalada de violencia y delincuencia relacionada con la actividad de las bandas criminales.

El presidente Daniel Noboa mantiene desde enero de 2024 declarado un "conflicto armado interno" contra las organizaciones criminales, a las que pasó a considerar "terroristas".

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