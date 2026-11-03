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Tecnología
03 de noviembre de 2026 - 09:40

Italia confirma ciberataques "limitados" a refrigeradores "obsoletos" de sus supermercados

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Roma, 3 nov (EFE).- El Gobierno de Italia confirmó este martes un ciberataque a los refrigeradores de algunos supermercados del país pero precisó que el impacto ha sido "muy limitado" y que se debe a que estas neveras aún contaban con sistemas de seguridad obsoletos.

Por EFE
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La confirmación llegó tras una reunión en el Palacio Chigi de Roma, sede del Ejecutivo, entre el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Alfredo Mantovano, y los responsables de la Agencia para la Ciberseguridad Nacional y de los servicios de Inteligencia.

Italia también se ha visto afecta un día antes por la oleada de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y de otros comercios que involucró a al menos otros cinco países de Europa: Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Irlanda y Países Bajos.

Sin embargo en Italia la entidad del ataque "es por el momento muy limitada", según un comunicado del Gobierno.

"Se han visto afectadas pocas unidades comerciales, frente a los miles que existen en todo el territorio nacional", se lee en la nota.

Los supermercados atacados, subraya el Gobierno de Giorgia Meloni, "siguen contando, en su mayoría, con sistemas de seguridad obsoletos con interfaces directamente expuestas a internet y deficiencias en los mecanismos de autenticación".

Por el contrario, la mayor parte de la cadena de distribución, de tiendas, dispone de sistemas de protección actualizados "capaces de rechazar intrusiones maliciosas", concluye el comunicado.

Este ciberataque, que se produce tres semanas después de un caso similar en Francia, ha logrado aumentar la temperatura de los frigoríficos de las tiendas en hasta 50 grados en equipos de tiendas suecas, causando retiradas y pérdidas de productos.

En Italia este ataque afectó a una veintena de supermercados de la isla de Sicilia (sur), en ciudades como Catania o su capital, Palermo, y en tiendas de grupos como la cadena Coop o el Grupo Radenza, según informan los medios locales.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad italiana también recibió la notificación de un incidente en una tienda de la región de Toscana (centro) y otro ataque contra una productora de congelados de Emilia-Romaña (norte).

La Policía Postal investiga el origen y el alcance de los ataques, así como su posible relación con incidentes similares registrados en otros países europeos.

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