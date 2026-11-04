El tráfico de datos se cuadruplicará de aquí a 2035 y la IA supondrá el 44 %, según Nokia

Este informe pronostica que el tráfico procedente de agentes autónomos de IA se multiplicará por 160 en 2035 respecto al nivel de 2026, mientras que el generado por la IA física -incluidos los robots y los vehículos conectados- crecerá 105 veces en el mismo periodo.

Además del fuerte aumento del volumen total de los datos, Nokia augura un cambio drástico en el funcionamiento de las redes de telecomunicación para poder adaptarse a las exigencias de la IA.

Según la compañía tecnológica finlandesa, la creciente adopción de agentes autónomos de IA y de máquinas conectadas supondrá un desafío para las redes tradicionales, diseñadas principalmente para la descarga de contenidos, al aumentar la demanda de capacidad de subida de datos (uplink) y de respuestas en tiempo real.

El informe prevé que para 2035 las aplicaciones de IA física generarán más del 90 % de su tráfico a través de la subida masiva de datos, lo que exigirá una menor latencia de las redes de telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, Nokia pronostica que se producirá un cambio en el lugar donde se procesarán los datos de la inteligencia artificial a medida que las aplicaciones de IA física y de agentes autónomos ganen protagonismo.

Aunque espera que la mayor parte del tráfico de IA permanezca en la nube central, prevé que la infraestructura periférica (edge) y del núcleo metropolitano (metro core) dén servicio al 36 % de todo el tráfico nativo de IA para 2035.

También augura que los modelos más eficientes, los requisitos de baja latencia y las necesidades de soberanía de datos impulsarán la creación de instalaciones más cercanas a los usuarios, lo que favorecerá una infraestructura más distribuida conocida como "red de IA" (AI grid).

"La IA está cambiando lo que necesitamos de las redes y no solo la cantidad de tráfico que transportan", señaló en un comunicado la responsable de Tecnología e IA de Nokia, Pallavi Mahajan.

A su juicio, la próxima fase de la IA dependerá tanto de la red como de su capacidad de cómputo, por lo que la preparación de la red debería ser un elemento central en la planificación en este proceso y no algo que considere con posterioridad.