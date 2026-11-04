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Tecnología
04 de noviembre de 2026 - 19:35

México detiene a un presunto líder de una red de lavado de dinero y tráfico de personas

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Ciudad de México, 4 nov (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este miércoles de la detención en Ciudad de México de alias El Chino, presunto líder de una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de personas, con operaciones en tres ciudades del país.

Por EFE
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El detenido, de 41 años, presuntamente encabezaba una red con presencia en la capital mexicana, Tijuana (Baja California, norte) y Cancún (Quintana Roo, sur), según un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que dicha red de lavado de dinero operaba "al servicio de una organización criminal", sin precisar cuál.

Además, indicó que el sospechoso también está relacionado con extorsiones a comerciantes y tráfico de personas.

Aunque no precisó el nombre el grupo criminal, el funcionario aseguró que "las investigaciones sobre esta célula delictiva continúan".

En la acción, agregó, también se decomisó droga, cartuchos, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

La detención ocurrió durante un cateo en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, donde los agentes aseguraron más de 43 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares) en efectivo.

También decomisaron teléfonos celulares, documentos, credenciales migratorias, dosis de droga, cartuchos, relojes y vehículos, agregó el comunicado.

Según el Gabinete de Seguridad, el operativo fue resultado de labores de inteligencia y vigilancia que permitieron identificar el inmueble y obtener una orden judicial para su registro.

En la acción participaron agentes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Ciudad de México.

El arresto se suma a otros operativos recientes contra redes de lavado de dinero en México. En mayo, la FGR anunció el desmantelamiento de El Caballito, una organización presuntamente dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas, e informó de órdenes de captura contra ocho personas y la identificación de 15 empresas fachada.

Un mes antes, las autoridades detuvieron en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, a Remigio, señalado como operador financiero de un grupo criminal y requerido por Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de personas y el crimen organizado.

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