Amenazas ponen en alerta a aerolíneas y aeropuertos europeos por cuarta vez en una semana

El aeropuerto de Copenhague recibió este viernes por segundo día consecutivo nuevas amenazas, pero la Policía capitalina señaló que "no existe ni ha existido ningún peligro" para los viajeros tras desplegarse en el aeródromo y hacer las averiguaciones pertinentes.

"Estamos investigando las nuevas amenazas siguiendo el mismo procedimiento que con las recibidas ayer (jueves)", señaló la Policía en su página web, en la que indicó que por ahora "no disponemos de más información", con respecto a los avisos falsos, que en algunos casos han sido reivindicados por un grupo ruso de extrema derecha conocido como Estado Masculino (EM).

En Polonia, el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki, confirmó a EFE que se han recibido amenazas relacionadas con un vuelo procedente de Tallin con destino a Varsovia.

"Inmediatamente hemos implementado nuestros protocolos de seguridad. Tras un análisis exhaustivo, la aerolínea, junto con los servicios aeroportuarios y estatales, decidió continuar con sus operaciones con normalidad, sin generar alarma", indicó.

En Italia, un vuelo de la aerolínea de bajo coste Wizz Air que cubría la ruta entre Praga y Roma tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad italiana de Venecia (nordeste) después de recibir un aviso de bomba.

El desvío del vuelo supuso la suspensión momentánea del tráfico aéreo en el aeropuerto veneciano, aunque ya se ha reanudado, según confirman a EFE fuentes aeroportuarias.

Los pasajeros del avión fueron desembarcados para llevar a cabo los controles pertinentes.

Por otro lado, las autoridades portuguesas investigan una amenaza de bomba en un vuelo de la aerolínea Ryanair que debía partir este viernes de Lisboa hacia Roma y que despegó con más de dos horas de retraso.

La Policía de Seguridad Pública recibió la alerta a través de los mecanismos de cooperación policial internacional a las 07.20 hora local (06.20 GMT), cuando el avión todavía se aproximaba a Lisboa procedente de otro trayecto.

Tras su aterrizaje, agentes de la Unidad Especial de Policía inspeccionaron la aeronave y los pasajeros y sus equipajes fueron sometidos nuevamente a controles de seguridad antes del embarque.

El Gobierno francés ha anunciado por su parte que detectó cuatro nuevas amenazas de bomba en vuelos sobre el espacio aéreo de Francia.

Tres de los aparatos aterrizaron sin problemas en el aeropuerto parisino de Orly y otro en el de Burdeos -según el canal BFMTV-, mientras un equipo de desminado inspeccionan los aviones.

Además, se ha abierto una investigación para "determinar el origen de estas amenazas que afectan a toda Europa".

A su vez, la Policía checa inspeccionó nueve aviones de conexiones con origen o destino en Praga tras recibir nuevas amenazas anónimas de bomba.

Se trataba de cuatro llegadas y cinco salidas, según explicó la portavoz del aeropuerto Václav Havel, Denisa Hejtmankova, a la agencia checa CTK, mientras que según el medio iDNES, una de las aeronaves procedía de España.

La Policía informó en la red social X de nuevos avisos sobre la presencia de artefactos explosivos a bordo de varios aviones. "En coordinación con el aeropuerto de Praga, hemos adoptado las medidas de seguridad necesarias con un impacto mínimo en el funcionamiento habitual del aeropuerto. Seguimos investigando el caso", señaló.

En un incidente aparte, han sido evacuadas las instalaciones de la radiotelevisión pública irlandesa RTE tras recibir una amenaza de bomba por correo electrónico, que también ha sido enviado a otros medios de comunicación de Irlanda y Reino Unido, según informaron fuentes oficiales.