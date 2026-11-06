Francia vuelve a desplegar 70.000 policías este sábado pese a menos actos de protestas

"El riesgo es exactamente el mismo que en los sábados anteriores", afirmó Nuñez en una rueda de prensa en París, donde anunció que el dispositivo de seguridad será renovado y mantendrá la misma estrategia operativa, con numerosos controles preventivos, especialmente en las carreteras y las estaciones de tren.

El ministro alertó de llamamientos difundidos en redes sociales a cometer actos violentos y bloqueos y llamando a la "revolución" o la "insurrección", atribuidos a movimientos de ultraizquierda y sectores radicales de extrema izquierda, por lo que se ha decidido mantener un fuerte operativo policial pese a que hay menos convocatorias de organizaciones sindicales representativas.

Aunque se han declarado varios recorridos, la mayoría de las iniciativas son llamamientos a concentraciones sin una estructura organizativa definida, lo que, según el ministro, puede generar mayores riesgos.

El titular de Interior denunció también graves episodios de violencia durante las movilizaciones estudiantiles celebradas este viernes, con incidentes especialmente preocupantes en Lyon, Pessac y Saint-Denis, que motivaron 154 detenciones durante la jornada.

En Lyon, el incendio de la puerta del instituto Édouard-Herriot. donde los 1.800 alumnos del centro tuvieron que ser evacuados, fue calificado de "acto inadmisible" por la prefectura del Ródano.

En París, la prefectura de Policía ha autorizado el recorrido solicitado por la intersindical para la manifestación del sábado, que partirá a las 14.00 horas de la plaza de la República y finalizará en la plaza de la Nación, al igual que la víspera.

La movilización de mañana se enmarca en el llamado 'cuarto acto' de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida, que han encadenado cuatro sábados consecutivos, tras el primero del 17 de octubre, cuyas escenas de violencia urbana, destrozos y saqueos dieron la vuelta al mundo.

Los abogados de al menos 18 personas heridas durante las movilizaciones sociales desde mediados de septiembre anunciaron este viernes que presentarán en un plazo de tres semanas una denuncia colectiva ante la Corte de Justicia de la República (CJR) contra el ministro del Interior por el uso de armas que consideran potencialmente mutilantes.

El letrado Arié Alimi acusó al ministro de haber ordenado el empleo de estos dispositivos pese a conocer sus riesgos.

Una decena de afectados han dado ya su consentimiento para sumarse a la denuncia, que deberá determinar eventuales responsabilidades por las lesiones sufridas durante las protestas.

La iniciativa se suma a otras denuncias individuales presentadas por manifestantes que sufrieron amputaciones y heridas graves. Por su parte, Nuñez ha defendido reiteradamente que las intervenciones policiales se han desarrollado con la máxima proporcionalidad.

Según un balance de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) a 30 de octubre, se habían abierto 105 investigaciones relacionadas con las movilizaciones, 52 de ellas por incidentes durante las protestas estudiantiles.