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Tecnología
06 de noviembre de 2026 - 11:50

Policía alemana pide ayuda para identificar a sospechoso relacionado con dron en Leipzig

Imagen sin descripción

Berlín, 6 nov (EFE).- La Policía alemana pidió este viernes la colaboración ciudadana para identificar, por medio de una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA), a un tercer sospechoso relacionado supuestamente con la aparición de un dron con carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig (este de Alemania) en agosto pasado, que el Gobierno alemán atribuye a los servicios secretos rusos.

Por EFE
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"La Oficina de Investigaciones Criminales ha podido identificar hasta ahora a dos sospechosos. Una tercera persona desconocida también se puede vincular con el ataque con dron, según las investigaciones, explicó en un comunicado.

Según el retrato robot de la Policía, el sospechoso es un hombre joven, vestido de negro, y con la cabeza cubierta por una gorra y una capucha, que recorrió con una bicicleta eléctrica las inmediaciones del aeropuerto entre el 31 de julio y el 4 de agosto.

"Para ser verano llevaba ropa inusualmente abrigada", destacó la Policía, pues el desconocido vestía una chaqueta gruesa, un pantalón lago y guantes.

En el curso de las investigaciones sobre el ataque, que no se llegó a producir porque el dron no explotó debido aparentemente a un fallo técnico, la Policía ha podido identificar el punto desde el que despegó el dron, aunque no detalló si el hombre al que busca ahora es el presunto piloto.

Las autoridades alemanas creen que el objetivo del dron era un avión Antonov cargado con material militar para Ucrania y que el ataque estuvo dirigido desde Moscú.

De acuerdo con la primera cadena de la televisión pública alemana (ARD), la Fiscalía General del Estado investiga a dos sospechosos en relación con el acto de sabotaje, Oleg L., con doble ciudadanía letona y rusa, y el bielorruso Andrej K., relacionado a su vez con un oficial de la inteligencia militar rusa (GRU).

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