Policía portuguesa investiga aviso de bomba en vuelo que iba a partir desde Lisboa a Roma

La nueva investigación llega un día después de que una oleada de falsas amenazas de bomba afectara a al menos 25 vuelos entre países europeos, entre ellos España, que en algunos casos tuvieron que ser desviados, lo que ha llevado a la Comisión Europea a activar un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE.

En este caso, el aviso fue emitido para el vuelo FR8197 de Lisboa a Roma "a través de los mecanismos de cooperación policial internacional", explicó la Policía de Seguridad Pública (PSP) lusa en un comunicado.

Precisó que recibió la alerta a las 07.20 hora local (misma hora GMT), "cuando la aeronave que iba a realizar ese vuelo estaba todavía aproximándose al Aeropuerto de Lisboa" proveniente de otro trayecto.

Tras recibir el aviso, la PSP activó los "procedimientos de seguridad aeroportuarios previstos" en articulación con la entidad gestora del aeropuerto, la compañía aérea y otras autoridades competentes.

Tras el aterrizaje de la aeronave en Lisboa, agentes de la Unidad Especial de Policía (UEP) realizaron una inspección del avión, al tiempo que se determinó que todos los pasajeros del vuelo FR8197 y su equipaje fueran sometidos de nuevo a los procedimientos de seguridad antes del embarque.

Finalmente, la aeronave despegó rumbo a Roma hacia las 10.45 hora local (11.45 GMT), con más de dos horas de retraso, según la plataforma FlightAware.

"Las autoridades competentes están llevando a cabo las diligencias destinadas a aclarar el origen y las circunstancias de la amenaza, no siendo, en esta fase, divulgados elementos adicionales que puedan comprometer la investigación", aclaró la PSP, que agregó que está trabajando en articulación con la Policía Judicial y la Autoridad Nacional de Aviación Civil.