Italia concluye que los ciberataques buscaban desestabilizar y socavar las instituciones

Las autoridades llegaron a esta conclusión durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio del Interior, en Roma, bajo la presidencia del titular de la cartera, Matteo Piantedosi, para analizar los incidentes registrados en las últimas semanas.

Entre los episodios investigados figuran ciberataques que afectaron, aunque de forma muy limitada, a los sistemas de refrigeración de algunos supermercados, así como otros incidentes relacionados con la construcción del estratégico túnel del Brennero y falsas amenazas de bomba en vuelos comerciales.

A la espera de los resultados de las investigaciones judiciales en curso, el comité identificó como denominador común de estas ofensivas "la intención por parte de los 'hackers' de crear elementos de desestabilización y de difundir alarmas, luego reveladas infundadas, incidiendo en la reputación de las instituciones tomadas como blanco".

A estos incidentes se suma la denuncia formulada el pasado sábado por el ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, quien aseguró que sus datos personales y los de sus familiares habían sido filtrados en la llamada 'internet oscura' ('dark web').

El propio Tajani advirtió este martes desde París de que estas acciones forman parte de una estrategia de guerra híbrida que podría tener entre sus objetivos "condicionar el voto en Europa".

Para hacer frente a estas amenazas, el comité acordó reforzar la coordinación y el intercambio de información entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y los organismos especializados en ciberseguridad.

También se reforzará la colaboración entre operadores públicos y privados y se prevén nuevas inversiones para detectar y responder con mayor rapidez a posibles ataques.

El objetivo es mejorar la seguridad de los sistemas informáticos del Estado, proteger las infraestructuras esenciales y garantizar que los servicios públicos puedan seguir funcionando ante posibles ciberataques.

En la reunión participaron, además de los máximos responsables de las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo y representantes de la Agencia para la Ciberseguridad Nacional (ACN).