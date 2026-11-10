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Tecnología
10 de noviembre de 2026 - 15:55

La inseguridad frena las inversiones en México, según una encuesta

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Ciudad de México, 10 nov (EFE).- La inseguridad llevó al 14,5 % de los negocios mexicanos a cancelar inversiones en 2025 y generó costos equivalentes al 0,46 % del producto interno bruto (PIB), con la extorsión como el delito más frecuente, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por EFE
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La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 mostró que las medidas preventivas de los establecimientos privados concentraron el 51,2 % del coste económico, frente al 48,8 % correspondiente a pérdidas por delitos.

"El costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas se estimó en un monto de 115.100 millones de pesos (unos 6.208 millones de dólares)", un 0,46 % del PIB mexicano, detalló el organismo autónomo.

Además de cancelar inversiones, el 17,6 % de los establecimientos redujo horarios de producción o venta; el 19,2 % abandonó o minimizó el uso de efectivo; el 8,2 % dejó de hacer negocios con otras empresas y el 5,7 % canceló rutas de distribución.

Estas decisiones respondieron a delitos sufridos o al propósito de prevenirlos.

Entre los 32 estados mexicanos, Tabasco, en el sureste del país, destacó con un 32,1 % de establecimientos que cancelaron inversiones, seguido de los centrales Morelos (27,4 %) y Puebla (23,9 %).

La extorsión sumó 787.000 casos, de los cuales el 91 % ocurrió por teléfono, equivalentes a 716.000 hechos.

Su incidencia fue de 1.467 casos por cada 10.000 establecimientos, seguida del robo hormiga (954) y el robo o asalto de bienes o dinero (885). Estos delitos concentraron el 59 % del total.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó 3 millones de delitos contra 1,4 millones de establecimientos, con 2,2 hechos por víctima.

La proporción de negocios afectados bajó del 27,2 % en 2023 al 25,9 % en 2025, aunque su número aumentó desde 1,3 millones.

Los establecimientos medianos registraron la mayor victimización (51,9 %), seguidos de los grandes (48,4 %), mientras el comercio encabezó los sectores (30,5 %) afectados.

A nivel estatal, Baja California, Querétaro y Chihuahua presentaron las mayores tasas estatales.

El reporte señaló que solo se denunció el 9,9 % de los delitos y el 8,2 % derivó en una carpeta de investigación.

El 91,8 % quedó sin denuncia , sin cambio estadísticamente significativo frente a 2023.

Entre los casos con investigación abierta el 46,4 % seguía en trámite y en el 29 % no sucedió nada.

La pérdida de tiempo destacó entre las razones para no denunciar.

Del total de delitos presenciados por empleados o propietarios, el 5,3 % implicó agresiones físicas.

En marzo-mayo de 2026, el 71,2 % de los establecimientos percibió inseguro su estado y el 54,8 % consideró inseguro transportar productos por carretera.

La inseguridad fue el principal problema para el 57,1 % de los negocios.

El 70,5 % consideró corrupta a la policía de tránsito municipal, mientras la Marina obtuvo la mayor valoración de efectividad, con el 88 %.

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