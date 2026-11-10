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Tecnología
10 de noviembre de 2026 - 09:05

Macron propondrá fijar principios comunes para reforzar seguridad europea en cumbre de CPE

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París, 10 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, propondrá establecer una serie de principios comunes para el futuro de la seguridad europea durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebrará el próximo jueves en Dublín, con el objetivo de reforzar las responsabilidades de los países europeos frente a las amenazas actuales.

Por EFE
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Según explicó este martes el Elíseo, la iniciativa busca reunir el mayor respaldo posible entre los Estados participantes en este foro, que agrupa a países de la Unión Europea y de su entorno, y establecer una base común de objetivos para que los europeos asuman mayores responsabilidades sobre su propia seguridad.

La propuesta, precisaron las fuentes del Elíseo, pretende definir una visión compartida de la seguridad europea y objetivos comunes que abarquen tanto los desafíos estratégicos e industriales tradicionales como las amenazas híbridas, la lucha contra la manipulación informativa y la seguridad alimentaria, un asunto especialmente relevante para Ucrania.

Estos principios no pretenden sustituir los marcos jurídicos existentes, como el Tratado del Atlántico Norte, el Tratado de la Unión Europea, la Carta de París o el Acta Final de Helsinki, sino complementarlos con prioridades comunes que puedan traducirse en medidas concretas y operativas, tanto en el seno de la CPE como en otros formatos de cooperación europea, aseguraron las fuentes.

La iniciativa también busca adaptar la cooperación a nuevas amenazas, como la criminalidad organizada y el narcotráfico, ámbitos en los que la Comunidad Política Europea ya ha impulsado iniciativas conjuntas.

El Elíseo añadió que la cumbre permitirá reafirmar la unidad de la denominada 'Gran Europa' en su apoyo a Ucrania y que este respaldo constituye una de las razones de ser de la Comunidad Política Europea, creada en 2022 tras la invasión rusa a iniciativa de Macron.

En este sentido, fuentes de la Presidencia francesa defendieron el formato E3, que reúne a Francia, Alemania y Reino Unido, como un marco que ha demostrado su utilidad para coordinar el apoyo europeo a Kiev y acompañar a Ucrania en las negociaciones de paz.

"No somos mediadores, estamos al lado de Ucrania", señalaron las fuentes del Elíseo.

Macron mantendrá también un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al margen de esa reunión, que se celebrará después de las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos iniciadas hoy en Abu Dabi.

La agenda de la CPE incluirá asimismo reuniones de apoyo a Moldavia y Armenia.

Preguntado por el futuro de la CPE después de que Macron abandone la Presidencia francesa en mayo próximo, el Elíseo sostuvo que el foro ha superado ampliamente su condición inicial de iniciativa francesa y se ha consolidado como un espacio de diálogo entre iguales, con independencia de que sus participantes pertenezcan o no a la Unión Europea.

Las cumbres, que se celebran dos veces al año y alternan su organización entre países miembros y no miembros de la UE, están programadas hasta finales de 2028. Después de Dublín, Suiza acogerá una reunión en abril de 2027, seguida de otra en Grecia durante el segundo semestre de ese año, mientras que Azerbaiyán y Letonia serán los anfitriones en 2028.

La cumbre de Dublín, a la que ha sido invitado el primer ministro canadiense, Mark Carney, será la novena de la CPE, un foro para abordar cuestiones de seguridad, estabilidad y cooperación en el continente.

Además, Macron y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, copresidirán la tercera reunión de la Coalición Europea contra las Drogas.

Al día siguiente, Macron participará en un Consejo Europeo informal dedicado a la inteligencia artificial, en el que los líderes abordarán tanto la competitividad y la soberanía tecnológica europea como la gobernanza internacional y los riesgos asociados a esta tecnología.

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